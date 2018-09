La piccola Victoria rappresenterà la Calabria allo Zecchino d’Oro

Condividi

Sarà Victoria Cosentino, una piccola e vivacissima andreolese, a rappresentare la Calabria alla 61^ edizione dello Zecchino d’Oro che andrà in onda dal prossimo novembre, tutti i sabati, su Rai 1.

Victoria Cosentino, unica calabrese, uno scricciolo di 6 anni, grinta da vendere e sorriso smagliante, farà parte della squadra dei 16 solisti provenienti da tutta Italia, che parteciperanno allo storico programma canoro di Rai 1 dedicato ai piccoli talenti, che anche quest’anno vedrà la direzione artistica di Carlo Conti.

La piccola Victoria ha respirato la musica sin dalla più tenera età. Il suo papà Christian, diplomato in canto e direzione Corale, è il direttore artistico del fortunato festival “Una Voce per lo Jonio” e della Music School di Sant’Andrea Jonio (CZ) e Gioia Tauro (RC). Una bella soddisfazione ed un motivo di orgoglio per il papà che ha coltivato il talento musicale della piccola, ma anche per l’intera comunità andreolese che a novembre farà il tifo per lei.