Grande attesa per la seconda edizione del Festival Antonio Vivaldi

Fervono i preparativi per la kermesse di eventi della seconda edizione del “Festival Antonio Vivaldi”, progetto promosso dall’associazione culturale “Cosenza Autentica” nella persona del presidente e progettista Melicchio Giulio, con il cofinanziamento da parte della Regione Calabria e i patrocini della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cosenza, della Provincia di Cosenza e del Comune di Castrovillari; la produzione del Festival interesserà il Castello Aragonese e il Protoconvento francescano di Castrovillari (CS) dal 19 al 24 novembre.

Particolare menzione per la direzione artistica del Festival affidata al M° Alessandro Marano, vincitore di numerosi premi, borse di studio e riconoscimenti in più di cinquanta concorsi pianistici nazionali ed internazionali oltre ad una ricca produzione di concerti in Italia e all’estero.