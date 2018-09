Condividi

E’ stata celebrata a Roma, presso la Società Italiana di Cardiologia la giornata mondiale del Cuore, una campagna mondiale di informazione e sensibilizzazione delle malattie cardio-vascolari che rappresentano ancora oggi la causa di morte numero uno in Italia.

Le nuove possibilità terapeutiche per i pazienti con scompenso cardiaco ed insufficienza mitralica sono state illustrate dal Prof. Ciro Indolfi, Ordinario di Cardiologia dell’Università Magna Graecia di Catanzaro e Presidente eletto della Società Italiana di Cardiologia

Il trattamento di riparazione percutanea della valvola mitrale, senza l’utilizzo del bisturi, riduce il rischio di ospedalizzazioni per scompenso cardiaco del 47% (35,8% vs 67,9%) rispetto alla terapia medica massimale. I risultati dello studio – effettuato dal dr. Gregg W. Stone della Columbia University Medical Center di New York in 78 centri tra America e Canada su pazienti affetti da patologia della valvola mitrale e presentato pochi giorni fa al più grande congresso mondiale di cardiologia interventistica tenutosi a San Diego negli USA, il Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT) 2018- è stato presentato in Italia dagli esperti di “Il Cuore Siamo Noi – Fondazione Italiana Cuore e Circolazione Onlus”, in occasione della Giornata Mondiale del Cuore che si celebra il 29 settembre di ogni anno. La Giornata Mondiale del Cuore rappresenta una campagna di informazione e sensibilizzazione sulla prevenzione delle malattie cardio-cerebro vascolari, promossa in tutto il mondo dalla World Heart Federation.

Tutto questo si inserisce nel percorso dell’iniziativa «25by25» dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: riduzione del 25% di mortalità precoce per le patologie non trasmissibili, come le malattie del cuore e dei vasi, e il diabete, entro il 2025. L’obiettivo quest’anno della Giornata Mondiale del Cuore è quello di chiedere a tutti, clinici, pazienti, istituzioni, un impegno per raggiungere l’ambizioso obiettivo «25by25».

La riparazione percutanea della valvola mitrale si effettua utilizzando un catetere che viene inserito dalla vena della gamba. Tale procedura è sicura dimostrando un tasso di libertà dalle complicanze legate al dispositivo del 96,6%.

“I risultati di questo studio sono molto importanti e di grande impatto – afferma il Prof. Ciro Indolfi, Professore Ordinario di Cardiologia dell’Università Magna Graecia di Catanzaro e Presidente Eletto della Società Italiana di Cardiologia – sia per i risultati ottenuti in un gruppo di pazienti ad alto rischio che prima di questo trial non avevano alternative terapeutiche, sia perché ha dimostrato che l’impianto di una Clip è una procedura sicura”.

Tra le iniziative presentate in occasione della Giornata Mondiale del Cuore per raggiungere l’obiettivo della riduzione del 25% della mortalità entro il 2025, anche “One Valve One Life”, il primo programma italiano promosso nel 2014 dalla Società Italiana di Cardiologia che si propone di favorire una corretta informazione e la diffusione della terapia transcatetere delle valvulopatie e di garantire l’accesso a queste procedure salvavita a tutti i pazienti che necessitano di un intervento alle valvole cardiache.

“Sono particolarmente contento di vedere i risultati del COAPT, che se avesse avuto risultati sfavorevoli avrebbe avuto un impatto negativo su questa tecnologia – afferma il Prof. Ciro Indolfi – che invece rappresenta una grande innovazione per la cardiologia. La Clip, come dimostra lo studio COAPT, ha ridotto la necessità di trapianto e assistenza meccanica artificiale cardiaca. Quindi i pazienti con scompenso cardiaco ed insufficienza mitralica possono avere oggi una nuova possibilità terapeutica che, in mani esperte, e con la giusta selezione del caso, portano ad un allungamento della vita ed a un miglioramento della sua qualità”.