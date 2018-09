Ferro: “Perchè Arcea ha bloccato le domande per il concorso di 12 assunzioni?”

Condividi

“Regione Calabria e Arcea spieghino per quale ragione è stata bloccata la possibilità di presentare attraverso il sistema informatizzato le candidature per le 12 assunzioni a tempo indeterminato attraverso il bando la cui scadenza era fissata per il 3 ottobre prossimo”.

E’ quanto afferma il deputato di Fratelli d’Italia, on. Wanda Ferro, che spiega: “Gli aspiranti, al momento di presentare la propria candidatura sul sito di Arcea, si trovano di fronte ad un messaggio firmato dal direttore dell’agenzia Nicolai, nel quale viene spiegato che ‘la procedura finalizzata alla presentazione delle domande è temporaneamente inattiva’ e che ‘al momento della sua riattivazione, i termini di scadenza verranno adeguatamente integrati”.

L’on. Ferro quindi chiede a Regione ed Arcea “di chiarire quali sono le ragioni che hanno determinato la disattivazione della procedura di presentazione delle domande, considerato che il blocco di un bando di concorso emanato da pochi giorni dall’Agenzia Regionale, che aveva dato la speranza di una concreta opportunità lavorativa a tanti giovani calabresi, non può che alimentare un sentimento di sfiducia verso la capacità dell’amministrazione pubblica di selezionare il proprio personale attraverso procedure meritocratiche. Il timore è che infatti per inefficienza, o peggio per mancanza di trasparenza, venga inficiata una procedura di selezione pubblica con la quale si sarebbe potuto dare lavoro a 12 giovani calabresi”.