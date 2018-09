Dal 24 al 27 settembre la Calabria si presenta al mercato russo

Condividi

Dal 24 al 27 settembre la Regione Calabria parteciperà, con una rosa di nove aziende calabresi del settore F&B, all’evento “Bellavita Expo – Moscow 2018”, dove oltre 45.000 tra buyers, chef, ristoratori e professionisti del settore avranno la possibilità di entrare in contatto con i prodotti proposti dalle aziende partecipanti.

Il format “Bellavita Expo” è ormai consolidato in diverse parti del mondo e punta alla promozione delle eccellenze food and wine italiane sia in mercati consolidati sia, soprattutto, in mercati emergenti che possano rappresentare ottime opportunità di sviluppo al livello internazionale per realtà economiche come quella calabrese.

“Bellavita Expo – Moscow 2018” si inserisce all’interno di quella che è la più grande fiera del settore HoReCa in Russia e paesi CIS, ovvero la PIR EXPO, e promuove il meglio della gastronomia italiana a migliaia di operatori del settore, fornendo contenuti educativi tra cui masterclass con chef stellati, seminari e dibattiti sui trend di mercato.