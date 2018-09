Cervelli in fuga: bando da 4 mln di euro per riportarli in Calabria e al Sud

Condividi

Sono centinaia, anzi migliaia. Sono i calabresi che hanno trovato modo di eccellere in un qualsiasi campo e che sono lontani da tempo dalla loro terra natia, incapace di offrirgli opportunità e risorse per mettere a frutto le proprie competenze.

Stanno facendo la fortuna di altri territori o di realtà private che operano al di fuori dei confini regionali.

Adesso si prova a fare qualcosa per riportarne qualcuno a casa. Come ? Attraverso un bando da 4 milioni di euro complessivi che diventeranno un investimento per tutti quei soggetti che abbiano voglia di tornare in Calabria, Basilicata, Campania, Sicilia, Puglia o Sardegna.

L’iniziativa si chiama “Brains to South”, nasce da un’idea della “Fondazione con il Sud” e si rivolge a tutte quelle persone che svolgono attività di ricerca all’estero o nel centro-nord da almeno tre anni.

Il bando ha come scadenza il prossimo 28 novembre ed è pronto finanziare progetti che abbiano durata da 24 a 36 mesi con 400.000 euro ciascuno.

Il testo del bando è pubblicato sul sito fondazioneconilsud.it e si rivolge sia ad italiani che a stranieri, sebbene appare abbastanza malcelata la voglia di far tornare a casa chi è dovuto emigrare per trovare fortuna.

L’obiettivo è quello di portare innovazione e competenze al Sud. Dal 2001 al 2011 700.000 laureati hano lasciato l’Italia, 170.000 invece hanno lasciato il Sud per il Nord. Si tratta di un trend crescente che si prova ad invertire con quello che è un grande singolo contributo.