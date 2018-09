Calabria – Infrastrutture di ricerca: pubblicato l’Avviso sul Burc

Condividi

La Regione Calabria, con decreto dirigenziale n. 9567 del 4 settembre 2018 del dipartimento Presidenza – Settore Ricerca scientifica e Innovazione tecnologica, ha approvato l’avviso con il quale l’amministrazione invita gli Enti di riferimento delle tre Infrastrutture di Ricerca (IR) indicate nel Piano Regionale delle Infrastrutture di Ricerca (PRIR) a presentare proposte progettuali per favorire la crescita dimensionale e la proiezione extra-regionale.

Con un impegno complessivo di 11,5 milioni di euro a valere sul POR Calabria sono finanziati, attraverso procedure concertativo-negoziali, l’insieme di progetti mirati a promuovere il trasferimento tecnologico e il rafforzamento dimensionale e qualitativo delle seguenti infrastrutture di ricerca: BioMedPark – “Scienze della Vita” (ente di riferimento Università Magna Grecia), Rete Ricerca Agroalimentare – “Agroalimentare” (Università Mediterranea, Università Magna Grecia, Università della Calabria, Fondazione Terina), SILA – “Ambiente e Rischi Naturali” (Università della Calabria).

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato per le ore 12:00 del 9 ottobre 2018. La valutazione delle domande sarà poi affidata ad una Commissione appositamente nominata.

Tutte le informazioni relative all’avviso e alle procedure per la partecipazione sono disponibili sulla pagina dedicata al bando a corredo di questa news

http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/375/index.html