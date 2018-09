Appuntamento con Mons. Nunzio Galatino a Rizziconi

Condividi

Si rinnova l’appuntamento annuale della Chiesa di Oppido Mamertina-Palmi che si incontra per avviare i progetti e i programmi pastorali. Il 27 e il 28 settembre prossimi alle ore 16,00, infatti, presso l’Auditorium diocesano ‘Famiglia di Nazaret’ di Rizziconi il Vescovo mons. Francesco Milito incontrerà tutti i sacerdoti e i delegati delle parrocchie per impostare la seconda tappa del cammino formativo ‘Anno Cardine 2’ in vista dell’evento mondiale della Giornata della Gioventù che si terrà a Panama e della convocazione del Sinodo dei giovani voluto ed indetto da Papa Francesco che sarà vissuto a Roma nel prossimo ottobre.

Ad impreziosire i lavori del convegno saranno due figure di spicco della Chiesa italiana: S.E. mons. Nunzio Galantino, Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana e Presidente dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, oltre che già Vescovo di Cassano all’Ionio; e don Armando Matteo, catanzarese di origini e Professore Ordinario di Teologia presso la Pontificia Università Urbaniana di Roma, nonché autore di saggi teologici e pastorali che stanno aiutando le comunità parrocchiali ad affrontare nel miglior modo possibile le istanze e le urgenze della società attuale.

«Una Chiesa chiamata a collaborare – come afferma mons. Milito nella lettera di convocazione – per ‘abitare la Città’ a partire dallo stile del documento Evangelii Gaudium per concentrarsi sul modello-tipo di Diocesi che ne proviene e per chiedersi quale ruolo possano avere in essa i giovani-adulti».