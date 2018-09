Catanzaro – Riunione annuale della Consulta Regionale dei Calabresi all’estero

Condividi

Si svolgerà anche quest’anno presso la Cittadella regionale, nei giorni 24 e 25 settembre prossimi, la riunione annuale della Consulta Regionale dei Calabresi all’estero. Intenso e ricco di contenuti il programma.

La prima giornata avrà inizio alle ore 9.30 con l’accoglienza dei consultori in Cittadella.

Subito dopo, alle ore 10.30, sarà il Presidente della Giunta regionale, Mario Oliverio, ad aprire i lavori della Consulta con un messaggio di benvenuto e con le dichiarazioni di indirizzo. Seguiranno i saluti delle autorità presenti. Alle 11.30 avrà inizio il primo incontro sul tema: “Calabresi nel mondo: un network da valorizzare nel contesto di una società globale” che prevede tre relazioni: la prima si soffermerà sul tema: “La missione della Consulta e l’attivazione di nuove forme di network” e sarà affidata al Consigliere regionale Orlandino Greco; la seconda sarà svolta da Tony Galati, Vicepresidente della Consulta, che si occuperà dei “Cambiamenti in atto negli indirizzi della Consulta: progetti in corso e nuove prospettive” e la terza, che concluderà i lavori della mattinata, tratterà “Gli accordi di cooperazione per la realizzazione di progetti con le Camere di Commercio estere”.

Dopo la pausa pranzo, i lavori riprenderanno nel pomeriggio, alle ore 15.30, con una tavola rotonda sul tema: “Il sistema delle Consulte regionali e le funzioni della CGIE: quali forme di comunicazione” a cui prenderanno parte Carlo Ciofi, della Conferenza Permanente Stato-Regioni-Province Autonome-Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (CGIE), Luigi Scaglione, Coordinatore delle Consulte degli Italiani nel mondo e Giuseppe Sommario, docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Seguiranno, alle ore 17.30, una serie di interventi di Consultori ed esperti su “Progetti finalizzati alla promozione dell’immagine della Calabria”.

La conclusione dei lavori della prima giornata è prevista per le ore 18.30.

Anche per la seconda giornata di martedì 25 settembre, l’appuntamento in Cittadella è fissato per le ore 9.30. Ad aprire i lavori della mattinata sarà Gina Aquino, Dirigente Settore Affari Generali ed Istituzionali del Dipartimento Presidenza della Regione Calabria, che illustrerà il Piano Annuale degli Interventi attraverso la presentazione della proposta della Giunta Regionale: obiettivi, modalità di attuazione e piano di riparto delle risorse. Seguiranno la riunione della Consulta, che valuterà la proposta di Piano attuativo elaborato dalla Presidenza della Giunta regionale per il 2018, e le proposte dei componenti della stessa.

Alle 12.30, infine, si riunirà il Comitato Direttivo che sintetizzerà le proposte, formulerà il proprio parere sul Piano attuativo per l’anno 2018 e concluderà l’incontro con l’attribuzione dei ruoli operativi e la programmazione degli incontri per il 2019.

Dopo la pausa pranzo, i lavori riprenderanno nel pomeriggio alle ore 15.30 con l’introduzione del Consigliere regionale Orlandino Greco del tema: “L’esperienza delle Associazioni dei calabresi nel mondo” a cui seguiranno le relazioni programmate dei consultori che illustreranno le iniziative e l’organizzazione delle associazioni nelle singole aree geografiche di propria pertinenza.

La chiusura dei lavori della Consulta è prevista per le ore 18.30 con l’intervento conclusivo del Presidente della Giunta regionale Mario Oliverio, a cui seguirà la cena di commiato.

Nella sale che ospiteranno i lavori della Consulta saranno esposte le opere degli artisti Franco Azzinari e Mario Naccarato.