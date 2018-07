Un reggino di Roccella vicepresidente di Civita: le congratulazioni del Comune

Condividi

Certo di interpretare un sentimento comune a tutti i cittadini roccellesi, il Sindaco di Roccella Ionica, Giuseppe Certomà, è lieto di congratularsi con il dott. Giorgio Sotira, Amministratore Unico della “Porto delle Grazie S.r.l.”, per la sua recente nomina a Vice Presidente di “Civita Cultura Holding S.r.l.”, società al vertice di un gruppo leader a livello nazionale nell’offerta integrata di servizi museali e nel coordinamento delle attività organizzative e promozionali per gli eventi espositivi e le mostre. Fra i principali musei e aree archeologiche servite dal Gruppo Civita – oltre 100 – ci sono i Musei Vaticani, gli Uffizi di Firenze, Galleria Borghese e Castel Sant’Angelo a Roma, Pompei e Siracusa.

Il dott. Sotira ha voluto condividere questa notizia con il Sindaco del Comune di Roccella Ionica, oltreché con gli altri soci della “Porto delle Grazie”, nel corso di una riunione nella quale si è discusso, come avviene di consueto, l’andamento della corrente stagione estiva del Porto delle Grazie, in una estate nella quale vengono a maturazione i risultati di numerose attività di marketing anche a livello internazionale.

“Con il dott. Sotira, sin dal momento di acquisto della quota di controllo della “Porto delle Grazie S.r.l.”, abbiamo impostato un lavoro di rilevanza strategica e non dettato dalle esigenze contingenti, condividendo la ricerca di soluzioni innovative e l’apertura del porto verso il territorio dell’intera Locride. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: il porto è ormai decollato e sono particolarmente lieto che il dott. Sotira possa oggi ricoprire un nuovo ruolo a livello nazionale, sicuro che saprà portare il suo contributo anche in ambito culturale che è un settore centrale per l’intero Paese”, ha dichiarato il Primo Cittadino Giuseppe Certomà.

Accanto al prof. Certomà, anche il Vice Sindaco di Roccella Ionica Vittorio Zito, nella veste di Assessore alle Società Partecipate, ha voluto rimarcare la bontà delle scelte effettuate al tempo dell’acquisto delle quote della “Porto delle Grazie S.r.l.”: “Con il dott. Sotira, anzi, con l’amico Giorgio, secondo alcuni si era fatta una vera e propria scommessa puntando su un giovane di 35 anni quale Amministratore Unico di una struttura portuale strategica a trazione pubblica nella delicata fase del cambio di controllo societario da Invitalia S.p.A. al Comune di Roccella Ionica. Ora, due anni e mezzo dopo, nessuno più discute la bontà delle scelte strategiche compiute con l’acquisto delle quote e con la gestione diretta pubblico-privata del Porto delle Grazie e il “nostro” Amministratore Unico ottiene una nuova posizione di prestigio in una realtà nazionale. Siamo certi che troverà modo di continuare a spendersi per i grandi progetti di Roccella e della Locride con il consueto spirito propositivo. A Giorgio rivolgo i miei più sinceri complimenti come concittadino e come esponente dell’Amministrazione Comunale che continua a sostenerlo con convinzione nelle scelte strategiche.”