Plastiche in mare, se ne discute a Praia a Mare venerdì con Laura Ferrara ed esperti

“Plastica Zero. Teorie, metodi e azioni per tutelare il nostro mare”, questo il tema dell’ultimo di una serie di incontri promossi dall’eurodeputata Laura Ferrara. L’appuntamento è per venerdì 27 luglio alle 19 presso lo stabilimento balneare “Yellow Boat” in località Fiuzzi di Praia a Mare.

«A fine maggio di quest’anno – afferma Laura Ferrara – la Commissione europea ha proposto nuove norme di portata unionale per i 10 prodotti di plastica monouso che più inquinano le spiagge e i mari d’Europa e per gli attrezzi da pesca perduti e abbandonati che, insieme, rappresentano il 70% dei rifiuti marini in Europa. Questa iniziativa si terrà a Praia a Mare, di fronte l’Isola di Dino che ricade in un’area Sic e i cui fondali sono gravemente compromessi dalla presenza di plastica ed altri tipi di rifiuti». Interverranno, oltre l’europarlamentare, Stefania Di Vito dell’ufficio scientifico nazionale di Legambiente, la biologa ambientale Annalisa Gussoni, Christophe Brunet della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli e Pierpaolo Cordiale co-fondatore di Popstraw – “For a Sea of Change” – impresa vincitrice del premio Miglior start-up giovani di Francia 2018. Modererà il dibattito il consigliere comunale del M5S a Scalea Renato Bruno.