Manutenzione edifici scolastici, Marziale: “Non si aspetti inizio anno scolastico”

“Non bisogna aspettare l’inizio dell’anno scolastico per risolvere piccoli problemi strutturali, che messi insieme costituiscono poi un danno”. E’ quanto afferma in una nota il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale.

“I sindaci – spiega il Garante – dovrebbero provvedere adesso ad intervenire rispetto alla manutenzione cosiddetta ordinaria, che va dalla tinteggiatura delle aule ai servizi igienici, alle sterpaglie nei cortili, ai vetri rotti e via dicendo. L’estate, laddove davvero le politiche per l’infanzia hanno un senso compiuto e non meramente parolaio, è la stagione che sola può prestarsi a questa tipologia di lavori. Nella realtà, ad ogni inizio dell’anno scolastico, mi trovo costretto a registrare miriadi di segnalazioni provenienti da dirigenti scolastici, docenti e genitori, letteralmente esasperati perché gli edifici che accolgono quotidianamente i bambini e gli adolescenti si ripresentano tali e quali, in termini di degrado, se non addirittura aggravati”.

“Va bene – conclude Marziale – che il 94% delle scuole calabresi, secondo i dati del MIUR – sono sprovviste di certificazione di agibilità, ma almeno si garantisca un minimo di dignità e decoro”.