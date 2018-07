Manifestazione silenziosa e pacifica di solidarietà per Giuseppe Parretta

Condividi

L’associazione “Libere Donne”, con il supporto tecnico del CSV di Crotone, ha organizzato per la giornata di mercoledì 4 luglio 2018, una manifestazione silenziosa e pacifica di solidarietà per ricordare Giuseppe Parretta, giovane studente crotonese barbaramente ucciso il 13 gennaio scorso.

La manifestazione è indetta per le ore 20.00, con partenza dal Palazzo di Giustizia di Crotone ed arrivo in piazza Duomo, dove sarà possibile sottoscrivere la petizione precettistica per la proposta di legge di iniziativa popolare “NO al rito abbreviato ed alle misure alternative alla detenzione nei casi di omicidio e tentato omicidio, femminicidio, omicidio di identità e omicidio stradale: Diritto di giustizia e certezza dell’espiazione della pena”, partita ufficialmente il 29 giugno scorso.

L’iniziativa precede l’avvio del processo relativo all’omicidio di Giuseppe che si svolgerà a Catanzaro il 5 luglio; a tal proposito si segnala che l’agenzia Mungo Viaggi metterà a disposizione gratuitamente un pullman che partirà da Crotone nei pressi del Bar Nettuno la mattina del 5 luglio, alle ore 7.15 circa, per consentire a tutti gli interessati di raggiungere la sede del processo a Catanzaro.

I cittadini, gli enti e le istituzioni, le associazioni di volontariato e le organizzazioni del terzo settore, gli studenti, gli operatori dell’informazione e la comunità tutta è invitata a partecipare a questa importante iniziativa. Si invitano tutti coloro che parteciperanno alla manifestazione a raggiungere il punto di partenza muniti di candele in modo da poter illuminare il nostro percorso.