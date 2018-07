Fujifilm sponsor di Corigliano Calabro Fotografia 2018

Condividi

Fujifilm Italia prosegue il suo impegno nella diffusione della cultura fotografica e conferma il suo sostegno alla 16° edizione di Corigliano Calabro Fotografia

Dal 22 al 26 agosto prossimo, nelle spettacolari stanze del Castello Ducale prenderà vita la nuova edizione di Corigliano Calabro Fotografia, la kermesse dedicata alla fotografia d’autore e amatoriale, in cui immergersi in workshop fotografici, incontri con grandi autori, mostre, presentazioni di libri, letture portfolio. Il festival è organizzato dall’Associazione Culturale Corigliano per la Fotografia sotto la direzione artistica di Gaetano Gianzi.

Fujifilm Italia, partner dell’evento,arricchisce il già interessante programma con la presenza dell’X-Photographer e fotografo di moda e pubblicitàAlberto Buzzanca,che sarà impegnato in due workshop, gratuiti,dedicati alla fotografia in studio e sul set.

IlSalone degli Specchi Castello Ducale ospiterà entrambi gli incontri, il primo, dal titolo“Il Ritratto visto da Buzzanca”si terrà giovedì 23 agosto alle ore 10:00, il secondo, dal titolo “L’eleganza del Nudo”è fissato per venerdì24 agosto, sempre alle ore 10:00.

Inoltre, il 24-25-26 agostosarà allestito uncorner FUJIFILMpresso il piazzale delle Armi del Castello in cui Serie X e gamma GFX saranno a disposizione da testare e far così sbizzarrire la propria vena fotografica. Inoltre, sarà presente lo staff Fujifilmper suggerimenti e consigli tecnici, soddisfacendo così le curiosità relative alla gamma e alle novità di prodotto.

Anche quest’anno il festival di Corigliano Fotografia è una delle tappe del concorso organizzato dalla FIAF “Portfolio Italia 2018”. Il vincitore assoluto di questo appuntamento sarà premiato con Fujifilm X-E3 SILVER in kit con XF23mmF2 R WR, la nuova fotocamera mirrorless a ottica intercambiabile compatta e leggera.

Con questa sponsorizzazione Fujifilm Italia rinnova il suo impegno nella diffusione della cultura fotografica, rimarcando l’importanza del linguaggio visivo e della forza espressiva delle immagini per raccontare realtà, visioni e il mondo che ci circonda.

Per maggiori informazioni e i dettagli sugli eventi del Festival, consultare il sito www.coriglianocalabrofotografia.it

