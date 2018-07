Ferro (Fdi): “Ai criminali stranieri fare scontare le pene detentive nei loro paesi”

Condividi

“Condivido la proposta del responsabile Giustizia di Fratelli d’Italia, il collega Edmondo Cirielli, che punta a fare scontare le pene nei loro paesi ai detenuti stranieri”.

E’ quanto afferma il capogruppo di Fdi in Commissione Difesa, on. Wanda Ferro, che prosegue: “L’episodio avvenuto a La Spezia, dove un detenuto marocchino alla fine della pena detentiva ha incendiato la cella per evitare l’applicazione del decreto di espulsione dall’Italia, è emblematico delle situazioni di tensione che ogni giorno si registrano nelle nostre carceri. Il ministro Bonafede accolga dunque l’invito a trattare con gli Stati esteri affinché ai delinquenti stranieri vengano fatte scontare le pene nei loro paesi di provenienza, anziché lasciare gravare sull’Italia i costi economici e sociali della loro detenzione”.