Doppia violazione della sorveglianza speciale – Arrestato Giovanni Mancuso

Benché fosse gravato da sorveglianza speciale con obbligo di dimora a Limbadi era andato con il cognato, anch’egli pregiudicato, a Rombiolo. È questo quanto hanno accertato ieri i Carabinieri della Stazione di Limbadi, in collaborazione con i colleghi di Rombiolo, nei confronti del pregiudicato 77enne Giovanni Mancuso di Limbadi.

Lo stesso, che nel frattempo stava rientrando nel suo comune di residenza, veniva fermato dalla pattuglia della locale stazione Carabinieri che ne accertava la violazione della Sorveglianza Speciale sia in ordine all’obbligo di soggiorno nel Comune di residenza che per quanto concerne il divieto di frequentare altri pregiudicati; al termine degli accertamenti di rito, veniva dichiarato in arresto e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo.