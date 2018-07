Cantieri aperti e disagi sull’A2: Oliverio scrive ad Armani

Condividi

In relazione all’elevato numero di cantieri aperti sull’A2, il presidente della Regione, Mario Oliverio, ha scritto una lettera al Presidente della Anas Gianni Vittorio Armani di cui si riporta, di seguito, il testo integrale.

“Gentile dott. Armani,

con l’inizio del periodo turistico più importante dell’anno per la Regione Calabria, in termini di presenze di visitatori, rileviamo ancora un numero decisamente elevato di cantieri di lavorazione aperti che riducono la viabilità stradale, in particolare sull’Autostrada A2, procurando notevoli disagi all’utenza.

La A2 rappresenta la infrastruttura più importante di collegamento esistente in Calabria che lo scorso anno ha avuto, come noto, il maggior incremento percentuale di traffico nel periodo estivo rispetto a tutte le altre arterie stradali gestite da Anas. La possibilità che essa possa essere percorsa utilizzando tutte e quattro le corsie è fondamentale per garantire massima sicurezza e confort di viaggio per una Calabria sempre più accogliente.

Già in occasione dell’evento pubblico organizzato congiuntamente ad Anas lo scorso 9 maggio presso il museo archeologico di Sibari ebbi a manifestare pubblicamente l’esistenza di tale problematica, chiedendo ufficialmente l’impegno di Anas alla chiusura di tutti i cantieri per il periedo estivo.

Purtroppo devo constatare che i cantieri rimangono aperti con notevoli disagi per l’utenza.

Dopo la efficace campagna di comunicazione fatta lo scorso anno sulla A2 Mediterranea, la riproposizione di una situazione di precarietà con interruzioni e disagi, rischia di alimentare sfiducia e perdita di credibilità.

Nell’esprimere profondo rammarico per quanto si sta verificando chiedo di conoscere la data entro cui tutti i cantieri sulla A2 saranno rimossi auspicando che ciò possa avvenire con immediatezza.

Chiedo, altresì, che il ripristino della circolazione sulle due carreggiate sia accompagnato da una adeguata campagna di comunicazione nazionale per evitare implicazioni negative e danni a causa di quanto si sta verificando in queste settimane.

E’ opportuno, inoltre, che per gli interventi futuri di manutenzione ordinaria e straordinaria, necessari e indispensabili per migliorare la sicurezza e la fruizione delle strade gestite da Anas in Calabria, la Regione Calabria, sia informata preventivamente al fine di concordare i piani di intervento.

Su altre situazioni che meritano attenzione e coordinamento relativamente ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte di Anas mi riservo di sottoporre nostre valutazioni alla Sua attenzione. Rimango in attesa di riscontro urgente.

Cordiali saluti”.

Mario Oliverio

Presidente della Regione Calabria