Torna il festival dei Rondoni in Aspromonte

Il “FESTIVAL DEI RONDONI ​- SWIFTS & FUN” torna in Aspromonte, e quest’anno, per l’occasione, raddoppia…

A livello nazionale questa manifestazione, che si pone l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza degli uccelli insettivori e sul loro ruolo per la nostra salute, è giunta alla sesta edizione, mentre per il Parco dell’Aspromonte è già il secondo anno, dopo il positivo esordio dello scorso anno a Bova, primo evento di questa genere organizzato in Calabria.

E proprio da Bova si riparte nel 2018, sabato 23 giugno, alle 17.30, presso la Biblioteca “F.Mosino” del Museo della Lingua Greco-Calabra Gerhard Rohlfs; dopo i saluti del Sindaco Santo Casile e del Presidente del Parco Giuseppe Bombino, si comincerà ad affrontare i temi che caratterizzano l’iniziativa, che interessa, in contemporanea, decine e decine di località italiane ed europee, unite dal desiderio di occuparsi di “Rondoni & Divertimento”: parlare dunque di tutela della fauna, affiancando eventi piacevoli e coinvolgenti per il pubblico di tutte le età.

Saranno il Direttore del Parco Sergio Tralongo e le Guide Ufficiali Giuseppe Martino e Andrea Ciulla, prima in aula, poi all’aperto, a guidare i partecipanti in una piacevole “passeggiata a rondoni” (swifts walk) per le vie del borgo aspromontano, che si concluderà in piazza con un aperitivo finale.

​E il Festival dei Rondoni in Aspromonte non finisce qui: domenica 24 giugno, dalle 10 alle 12.30, sarà piazza XX Settembre a Ciminà ad ospitare le iniziative di sensibilizzazione. Il centro storico vedrà le Guide Ufficiali del Parco presenti, questa volta con un punto informativo, destinato ad avvicinare il pubblico a queste interessanti tematiche. Anche in questo caso, un aperitivo saluterà i partecipanti.

Entrambe le iniziative sono state accolte e sostenute dai due Sindaci Santo Casile (Bova) e Giusy Caruso (Ciminà), ai quali va il ringraziamento dell’Ente Parco.