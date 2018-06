Siclari (FI): “Boero? Per pensioni e welfare serve aumento occupazione e natalità”

Condividi

«La sostenibilità delle pensioni può avvenire esclusivamente aumentando il tasso di occupazione e la natalità attraverso il sostegno alle mamme».

Lo dichiara il senatore Marco Siclari capogruppo di Forza Italia in commissione igiene e sanità riportando l’attenzione sul ruolo fondamentale delle famiglie nella società e in particolare delle mamme.

«L’Italia non ha bisogno di fondare tutto sull’immigrazione, l’obiettivo di Forza Italia è avanzare proposte che perseguano tal fine, ovvero, la riconquista centrale delle famiglie. L’ho già proposto durante l’approvazione del Def e continuo a credere che questo sia l’investimento corretto in questa fase storica: puntare sulle famiglie e dare alle mamme che non lavorano dei sussidi fino al sesto anno di vita del figlio e per le mamme lavoratrici un’integrazione salariare che consenta loro di non fare turni estenuanti e, dunque, di dedicarsi anche alla crescita dei figli. Forza Italia vuole incentivare, piuttosto che un reddito di cittadinanza, dei sostegni alle coppie che vogliono creare una famiglia così da incrementare la natalità. Così aiutiamo il paese a crescere e il welfare a sostenersi. La richiesta è chiara: gli stessi soldi spesi al giorno per gli immigrati devono essere anche garantiti alle nostre mamme italiane che mettono al mondo i figli perché solo così possiamo tutelare l’italianità e crescere, al contempo, figli sani ed educati. Devono essere fissate delle priorità – ha concluso Siclari – e per Forza Italia la base della nostra società devono essere i giovani del domani, figli di madri presenti che hanno potuto, grazie all’intervento dello Stato, lavorare ma anche dedicarsi a loro».