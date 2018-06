Sciopero benzinai fissato a giugno 2018: possibili disagi e le motivazioni

Condividi

Sciopero benzinai in vista: in un giugno 2018 molto caldo.. E non per la temperatura, ma per la mobilitazione della categoria. Nelle intenzioni dei sindacati di settore (Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc-Anisa-Confcommercio) c’è l’intenzione di attuare una forma di protesta nei confronti dell’obbligo di emettere la fattura elettronica.

Un passaggio reso obbligatorio dalla Legge di Bilancio 2018 e che entrerà à in vigore dal primo luglio.

La forma di dissenso nei confronti del provvedimento avrà luogo il prossimo 26 giugno, quando disagi per gli automobilisti e autotrasportatori potrebbero derivare dallo sciopero nazionale dei benzinai. La protesta è proclamata sia per i distributori presenti sulla rete autostradale che su quella stradale.

L’obbligo della fatturazione elettronica in formato digitale, eliminando quello cartaceo, rappresenta una misura per contrastare l’evasione fiscale ed era già presente, ad esempio, per le pubbliche amministrazioni dal 2014. Da ora in avanti le stesse condizioni saranno riservate ai privati, alle imprese e ai consumatori finali a partire dal primo gennaio 2019. Restano fuori dall’obbligo coloro i quali posseggono una partita Iva con regimi forfettari.

Sciopero benzinai: ragioni che partono da lontano

In cosa si traduce questo per i benzinai? Che chi ha una partita Iva non potrà più usare la scheda carburante che non prevedeva l’emissione di ricevute, ma una fattura elettronica. Inoltre sarà bandito l’uso dei contati nella transazioni di questo tipo, in maniera tale che tutti i pagamenti potranno essere tracciati attraverso forme di pagamento riconducibili a carte di debito, credito, bancomat o prepagate. Ciascun distributore, dunque, dovrà mettersi in regola, dotandosi di apparecchiature finalizzate a questo tipo di necessità. Lo sciopero si pone l’obiettivo di sensibilizzare chi governa allo scarso gradimento della categoria rispetto al credito d’imposta pari al 50% delle commissioni addebitate per le forme di pagamento adesso richieste.

Attraverso i comunicati delle sigle sindacali i benzinai ha detto di non voler fare da cavia per il sistema. Per il momento la richiesta di annullamento del provvedimento indirizzata al ministero dell’Economia non ha avuto successo.