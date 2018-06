Reggio Calabria – Siclari esorta Falcomatà: ‘Chieda lo stato di calamità’

Condividi

«La conta dei danni offre, ancora una volta, uno spettacolo indegno per la nostra provincia reggina messa in ginocchio dal maltempo».

Il senatore Marco Siclari alla luce delle diverse problematiche emerse in tutto il territorio dopo gli intensi temporali di questi giorni chiede al primo cittadino della Metrocity di dare una risposta concreta che possa aiutare il territorio a risollevarsi.

«Porterò, senza dubbio, la problematica annosa al Senato affinchè venga affrontata in modo serio e risolutivo con investimenti concreti per mettere in sicurezza il territorio ma, nel frattempo, il mio appello va al sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà affinchè richieda lo stato di calamità naturale per dare un sollievo immediato ai territori colpiti e ai commercianti in difficoltà a causa dei danni causati dal maltempo».