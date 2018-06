Metropolitana di Catanzaro: blitz di Oliverio nel cantiere

Condividi

Blitz del Presidente della Giunta Regionale, Mario Oliverio, stamattina nel cantiere della metropolitana di Catanzaro, dove ha avuto modo di verificare l’andamento dei lavori, l’articolazione dei lotti funzionali, il cronoprogramma delle attività e le soluzioni tecniche adottate.

‘’Ho avuto modo – ha commentato il Presidente Oliverio – di verificare direttamente lo stato dell’arte ed ho preso atto come il cantiere, dopo le prime attività previste per legge (archeologia preventiva, bonifica bellica ed eliminazione delle interferenze), è a pieno regime.

Sono visibili i primi manufatti, le grandi trincee per la realizzazione di due gallerie artificiali e delle palificazioni di scavo del piano d’ingresso della galleria naturale.

Il Direttore di cantiere mi ha informato dell’avvenuto avvio dei lavori nel quartiere Sala di Catanzaro e delle misure di accelerazione delle attività anche con eventuale incremento dei turni”. “Questo sopralluogo -ha concluso Oliverio- rientra nel metodo da me assunto per verificare l’andamento dei cantieri. E’ decisivo programmare e finanziare, ma soprattutto verificarne l’attuazione nei tempi certi previsti dal programma lavori’’.