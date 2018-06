Mangialavori incompatibile – Dovrà scegliere tra Consiglio Regionale e Senato

Condividi

La Giunta per le elezioni, presieduta dal consigliere Seby Romeo, si è riunita a Palazzo Campanella per esaminare le condizioni di eleggibilità dei consiglieri Giuseppe Pedà e Giuseppe Mangialavori. Nel corso della seduta, all’unanimità, la Giunta ha deciso di convalidare l’elezione dei due Consiglieri, e di contestare, ai sensi dell’art. 19 del Regolamento interno del Consiglio regionale e dell’art. 122 della Costituzione, la incompatibilità del Consigliere Giuseppe Mangialavori , in considerazione del suo mandato parlamentare in essere al Senato della Repubblica.

La deliberazione dell’organismo è stata trasmessa al Presidente del Consiglio regionale per i successivi adempimenti.

Ai lavori della Giunta hanno contribuito i consiglieri: Esposito, Tallini, Neri, Nucera e D’Agostino.