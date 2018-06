Maltrattamento dei bambini – La Calabria tra le regioni con maggiore criticità

Condividi

Campania ultima in classifica (20esima) nella cura e nella prevenzione del maltrattamento dei bambini, seguita da Calabria, Sicilia, Puglia, Basilicata, Molise. Questo è quanto emerge dal primo Indice regionale sul maltrattamento all’infanzia in Italia, presentato oggi a Roma da Cesvi, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi #LiberiTutti, in collaborazione con il dipartimento delle Politiche della famiglia della presidenza del Consiglio dei Ministri. L’Indice regionale sul maltrattamento all’infanzia in Italia confronta per i bambini maltrattati e per gli adulti maltrattanti due livelli di analisi ed e’ il risultato dell’aggregazione di 65 indicatori relativi ai fattori di rischio e ai servizi offerti sul territorio. Dall’analisi emergono quei fattori di rischio che creano presupposti importanti per scatenare il maltrattamento dei bambini nelle famiglie, come ad esempio l’elevato livello di povertà, il basso livello di istruzione dei genitori, il consumo di alcol e di droghe da parte dei genitori, la disoccupazione, lo svantaggio socioeconomico. Abruzzo e Lazio si collocano rispettivamente al 14° e 13° posto. Tra le regioni “reattive” la Sardegna (alto livello di servizi nonostante l’alta criticità del contesto). Tra quelle virtuose – contesto e offerta di servizi al di sopra della media – Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Toscana. “Stabili” Trentino-Alto Adige e Lombardia che, a fronte di criticità ambientali basse, rispondono con un sistema di servizi più basso della media nazionale. Emilia-Romagna, spiega ancora l’Indice, al primo posto per quanto riguarda i servizi dedicati; Friuli-Venezia Giulia per la capacità di accedere alle risorse; Trentino-Alto Adige per la capacità di acquisire conoscenza e sapere; Valle d’Aosta per la capacità di vivere una vita sicura e Liguria per la capacità di vivere una vita sana.