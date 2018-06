Maltempo, in azione uomini e mezzi a Joppolo e Nicotera

Condividi

Prosegue senza sosta e senza risparmio di energie l’impegno di Calabria Verde che, in collaborazione con la Protezione Civile regionale e con gli altri Corpi dello Stato, in costante contatto con le Prefetture e con il presidente della Regione, Mario Oliverio, che viene continuamente aggiornato sullo svolgimento degli interventi e sull’evolversi della situazione, stanno offrendo un importante supporto ai sindaci e alle popolazioni delle aree più colpite dal devastante maltempo che nelle scorse ore ha messo in ginocchio diversi territori calabresi.

La pioggia eccessiva e le bombe d’acqua che si sono abbattute nelle ultime ore sui Comuni di Nicotera, Joppolo, Scilla, Bagnara Calabra e Reggio Calabria, hanno prodotto diversi danni ed allagamenti a negozi e abitazioni private, determinando non poche difficoltà anche alla viabilità.

Particolarmente consistente è, in queste ore, la presenza di uomini e mezzi di Calabria Verde nei territori di Nicotera e Joppolo. Nella sola giornata di oggi solo in questi due centri sono stati impegnati complessivamente 30 operai idraulico-forestali (23 da Serra San Bruno e 7 da Cittanova), 6 oif AIB con autobotte per i lavaggi e 4 oif AIB con pickup, per un totale di 40 unità, 1 autobotte e 1 pickup.

Encomiabile l’impegno dei cittadini che stanno collaborando attivamente con le squadre di intervento spalando fango e rimuovendo i detriti provocati dal maltempo.

L’impegno proseguirà anche nelle prossime ore.