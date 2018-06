II edizione del premio letterario online “GENESIS” 2018

È un onore per la Casa Editrice Genesis Publishing annunciare che, col Patrocinio del Comune di Gardone Riviera, ha indetto per l’ anno 2018 , la Seconda Edizione del Premio Letterario Online “GENESIS” , per Autori contemporanei emergenti e non, che si iscriveranno al Concorso presentando loro Opere edite o inedite.

Il Premio, per questa Seconda Edizione, sarà dedicato a Gabriele D’Annunzio, in occasione della Ricorrenza dell’Anniversario per l’80° anno della Sua morte. Il Premio ai Vincitori sarà assegnato ufficialmente nella giornata conclusiva, che si terrà il 16 Dicembre 2018, da Federico D’Annunzio – nipote del Vate – il quale ha generosamente accettato il Ruolo di Presidente Onorario del Concorso. Le iscrizioni si apriranno il 15 giugno 2018 e si chiuderanno alle ore 00:00 del 16 settembre 2018.

Per Ricevere il Regolamento completo e avere maggiori informazioni, basterà scrivere alla Segreteria del Premio: genesispublishing@live.com

