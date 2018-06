Esperti siti rete natura: seconda fase di selezione  

Condividi

In relazione all’Avviso per la selezione di 9 esperti per le attività di monitoraggio con rilevamento in campo nei siti della Rete Natura 2000 in Calabria Sub1 e per la selezione di 1 consulente nell’ambito del progetto SIT-BIOCAL Sub 3, a seguito del completamento delle attività di valutazione dei curriculum vitae, si comunica, che nei giorni 25 e 26 giugno p.v alle ore 9:00, presso il Settore 5 Parchi e Aree Naturali del Dipartimento Ambiente e Territori, (Sesto piano della Cittadella Regionale, Zona 3, lato Maestrale), è convocata la commissione di valutazione per l’espletamento della seconda fase di selezione relativa al colloquio dei candidati ammessi.

Le graduatorie e le modalità di partecipazione sono consultabili nella pagina dell’Avviso correlata a questa news.