Due milioni di euro per la internazionalizzazione delle PMI

Ammontano a quasi 2 milioni di euro le risorse complessive, stanziate nell’ambito del Programma operativo regionale 2014-2020, per incrementare e qualificare la quota di esportazione dei prodotti e dei servizi delle imprese regionali sui mercati esteri.

In preinformazione sul portale Calabria Europa, il nuovo bando della Regione a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese potranno partecipare: PMI; coloro che esercitano un’attività di lavoro autonomo; consorzi o le società consortili di imprese; reti di piccole e medie imprese.

Prosegue quindi l’impegno della Regione Calabria a favore dell’internazionalizzazione delle PMI dopo la conclusione nel 2017 dell’avviso in cui sono risultate beneficiarie 40 imprese.

Il nuovo avviso intende sostenere progetti per l’export che prevedono almeno una delle seguenti attività: partecipazione a fiere e saloni internazionali nei paesi target e realizzazione di eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche internazionali; realizzazione di sale espositive e uffici temporanei all’estero; promozione di incontri bilaterali e partnership fra operatori italiani ed esteri; attivazione di azioni di comunicazione sui mercati esteri; rafforzamento dell’organizzazione delle imprese per l’internazionalizzazione; certificazione per l’export.

“La Calabria – ha detto il Presidente della Regione Mario Oliverio – è in un momento decisivo per lo sviluppo del sistema produttivo e l’internazionalizzazione è uno dei driver fondamentali della competitività delle imprese. La nostra strategia è sostenere l’orientamento delle imprese nel mercato globale. Dopo una valutazione dei dati del primo intervento programmato per rafforzare la presenza delle imprese regionali sui mercati esteri vogliamo con questo nuovo bando rendere consapevoli le aziende delle tante opportunità disponibili, aiutandole a consolidare percorsi di internazionalizzazione di medio periodo e sostenendo la partecipazione delle nostre imprese alle fiere internazionali”.

È prevista una procedura di selezione a “sportello valutativo”.

La documentazione da presentare, le spese ammissibili e tutti i dettagli sono consultabili sul portale Calabria Europa nella pagina del bando, in preinformazione per consentire ai soggetti interessati di prenderne adeguata visione prima della pubblicazione ufficiale. f.d.

Link Bando: http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/364/index.html