Dieni: “Mio operato corretto, agirò nelle sedi opportune”

«La ricostruzione relativa a mie presunte “pressioni” per ottenere la candidatura nel collegio uninominale di Reggio Calabria alle ultime elezioni politiche è fantasiosa e non corrisponde assolutamente alla verità dei fatti. Mi riservo, pertanto, di agire nelle sedi opportune affinché sia fatta luce sull’infondatezza delle dichiarazioni che mi vengono attribuite e che sono state riportate da diversi organi di stampa. Aspetterò con serenità il giudizio dei probiviri e dello staff del Movimento 5 Stelle, da cui emergerà in modo inconfutabile la correttezza del mio operato». È quanto dichiara la deputata del Movimento 5 Stelle Federica Dieni.