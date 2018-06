Dal 13 al 20 giugno laboratori sulla disabilità in Cittadella

Condividi

Prosegue il percorso di rafforzamento delle competenze del personale regionale, dei Comuni e del terzo settore, su diritti e politica dell’UE in materia di disabilità, organizzato dal Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria della Regione Calabria, in collaborazione con il Formez PA.

Il percorso è articolato in due ambiti di intervento: un primo ambito, a cura del Dipartimento Programmazione con gli esperti del Formez PA avrà come risultato la produzione di Linee guida dirette al personale coinvolto nelle diverse fasi di gestione dei Fondi SIE 2014-2020 e finalizzate a garantire l’applicazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e l’art.7 del Regolamento (UE) N° 1303/2013 (principio di non discriminazione e accessibilità).

Il secondo ambito di intervento, prevede il coinvolgimento del personale regionale, comunale e degli operatori del terzo settore in un percorso laboratoriale pratico – progettuale che avrà luogo, a partire da mercoledì 13 giugno, presso la Cittadella Regionale.

Durante il laboratorio, tenuto dall’esperto Giampiero Griffo, presidente di DPI Italia onlus e membro del board dell’European Disability Forum, saranno condivisi e approfonditi modelli virtuosi di intervento con l’obiettivo di stimolare l’azione della PA locale e degli operatori del terzo settore verso pratiche innovative e sostenibili.

A questo primo momento, seguiranno i laboratori tematici dedicati all’innovazione sociale, che avranno ad oggetto i temi emersi in seguito ad una rilevazione da parte regionale dei soggetti coinvolti nel percorso: Innovazione dei servizi territoriali per persone con disabilità; Turismo accessibile, infrastrutture e mobilità sostenibile; Politiche per il lavoro, formazione e inclusione attiva; Progetti per la partecipazione attiva delle persone con disabilità alla vita economica, sociale e culturale e inclusione digitale.

Il percorso laboratoriale si svolge dal 13 al 20 giugno 2018 presso la Cittadella regionale.

f.d.