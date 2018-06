Crotone – Convocato il Consiglio Comunale per il 29 giugno

A norma del Regolamento sul Funzionamento degli Organi di Governo, su richiesta del Sindaco e previa Conferenza dei Capigruppo mi pregio di convocare il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria – seduta pubblica, che avrà luogo venerdì 29 giugno 2018, alle ore 17:30 nella sala consiliare e, ove occorra, in 2^ convocazione per il giorno sabato 30 giugno 2018, alle ore 17:30 stessa sede, per la trattazione del seguente ordine del giorno

Surroga e convalida Consiglieri Comunali; Rilievi Corte dei Conti sezione regionale di Controllo di Catanzaro con deliberazione n.108/2018 – Riscontro; Ratifica deliberazione Giunta Comunale n. 149 del 21.06.2018, relativa a variazioni di bilancio; Adeguamento Gruppi e Commissioni Consiliari Permanenti; Istituzione ed approvazione del Regolamento del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale del Comune di Crotone.

Il Presidente del Consiglio