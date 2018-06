“Creative 3.0”, Surace: “Infrastrutture, siamo 24ore indietro rispetto al Mondo”

Condividi

Di Giuseppe Rosario Princi – “Creative 3.0” è una azienda Reggina situata ad Arghillà ed è una solida realtà nazionale. Specializzata nella stampa digitale per la produzione di volumi editoriali, libri e riveste. Ai nostri microfoni Domenico Surace fondatore, insieme al fratello Gabriele, dell’impresa.

Come nasce l’azienda e di cosa si occupa nello specifico

“L’azienda nasce 15 anni fa, dalla passione per questo lavoro e da un sogno che avevo fin da ragazzo cioè quello di far diventare la mia passione il mio lavoro. Il progetto d’azienda è ancora al 50% della sua realizzazione. Siamo specializzati nella stampa digitale con grossi investimenti fatti per l’acquisto di macchinari all’avanguardia, come ad esempio le 2 “Hp Indigo” nel reparto stampa e le 2 “Horizon” nel reparto di allestimento. Sono macchinari automatizzati e top della gamma, al fine di dare al cliente la massima qualità. Tutte le macchine per la stampa sono collegate on-line con HP su un sito di riferimento vi è una classifica dei macchinari che producono di più, noi settimanalmente non scendiamo mai al di sotto della top ten e almeno una volta al mese siamo i primi come produzione. Ad oggi siamo tra i primi 5 produttori in Italia e possiamo contare oltre 7 milioni di libri prodotti, consegniamo circa 2.200 libri ogni giorno con il 72% di ordini evasi entro le 72h. Inoltre più di 100 editori hanno affidato la produzione dei loro libri. La nostra azienda conta 10 unità lavorative regolarmente registrate e sottolineo che molte di loro sono con noi da quando abbiamo iniziato e con le quali ma anche con gli altri , abbiamo un rapporto che va oltre a quello di “capo-impiegato” siamo, una famiglia. La nostra azienda inoltre usa materiali che sono a inquinamento a tasso sostenibile, basta pensare alla carta riciclata e agli inchiostri atossici che utilizziamo”.

Cosa possono fare le istituzioni per migliorare la posizione della sua ditta sia nei mercati nazionali che in quelli internazionali

“Le istituzioni intanto dovrebbero capire che le infrastrutture sono il perno principale per far girare l’economia e quindi far crescere delle aziende Calabresi. L’altra problematica è la fuga di cervelli, per mancanza di investimenti sui corsi di specializzazione, basti pensare che mio fratello, capo responsabile della nostra produzione, va in Spagna per corsi di specializzazione che ci permettono di rimanere all’avanguardia con la domanda del mercato. Altra nota dolente sono la mancanza di vere e proprie fiere nella nostra regione al fine di avere un chiaro quadro della situazione del mercato della stampa digitale. Secondo me sarebbe opportuno far si che ci siano degli investimenti massivi sui trasporti da e verso la Calabria e Reggio, purtroppo siamo 24h ore indietro rispetto del resto del mondo è questo il grande deficit per la nostra economia e per tutte le aziende Calabresi”.

Che futuro vede per “Creative3.0”

“Negli ultimi 4 anni siamo cresciuti di un 25% di fatturato, anno dopo anno. Stiamo investendo tanto per essere a passo con i mercati ma il futuro per “Creative3.0” sarà quello on-line e quindi attrare clienti internazionali. Purtroppo i rapporti di una clientela di “vicinato” non bastano a far rimanere una azienda in piedi. Siamo consci che non sarà un lavoro facile e sarà un cammino lungo ma crediamo in questa terra nelle sue potenzialità, continueremo a lavorare come abbiamo fatto per arrivare all’obiettivo di essere una azienda leader a livello mondiale”.