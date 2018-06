Cosenza – Icone della tradizione bizantina al Museo dei Brettii e degli Enotri

Condividi

Fino al 20 giugno al Museo dei Brettii e degli Enotri potranno essere ammirate le icone bizantine, gentilmente concesse dal Museo delle Icone e della Tradizione Bizantina di Frascineto, già esposte in occasione dell’incontro di studio tenutosi di recente per il 550° anniversario della morte dell’eroe nazionale albanese Giorgio Castriota Scanderberg.

La mostra – ospitata presso il Museo dei Brettii e degli Enotri, su richiesta della direzione del Museo, affinché le opere potessero essere fruite da un pubblico più ampio – si presenta come un compendio di quanto in esposizione permanente nel Museo di Frascineto che, istituito nel 2007 ed ampliato e riallestito nel 2017, é un sito espositivo tematico che consente di effettuare un suggestivo viaggio attraverso una delle forme di produzione artistica propria dell’Oriente cristiano. Il Museo, affidato alla direzione scientifica del prof. Gaetano Passarelli, ospita due consistenti corpora di icone bizantine dei secc. XV-XX (oltre seicento esemplari) affidate da privati, in comodato gratuito, al Comune di Frascineto, oltre ad oggetti e libri liturgici, paramenti sacri, medaglie di conio pontificio e un interessante repertorio numismatico.

Il percorso espositivo, realizzato nella sala al piano terra del Museo dei Brettii e degli Enotri, affidato alla curatela della dott.ssa Caterina Adduci, consigliere con delega alle Politiche culturali del Comune di Frascineto e responsabile del Museo delle Icone e della Tradizione bizantina, si articola per soggetti iconografici, soprattutto di scuola russa, fondamentali: dal Mandilyon (icona achiropita del volto di Cristo), a icone della Madre di Dio; da icone delle Dodici Feste bizantine a icone di santi particolarmente venerati nella Chiesa d’Oriente; da preziose icone con riza (rivestimenti metallici sbalzati, cesellati e decorati con pietre semi-preziose) a sontuosi Epitafi di Cristo e della Theotokos.

La mostra è visitabile negli orari del Museo: dal martedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00; sabato e domenica, dalle 10.00 alle 13.00; tutti i pomeriggi, dalle 16.30 alle 19.30. Lunedì chiuso.