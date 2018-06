CORIGLIANO ROSSANO (Kr), SCOMPARSA GIOVANNI SAPIA, CORDOGLIO del COMMISSARIO

Condividi

Con la scomparsa del Professor Giovanni SAPIA il territorio intero perde uno dei più importanti ed apprezzati uomini di cultura della Calabria e del Sud. Facendomi interprete dei numerosi messaggi e dei sentimenti di cordoglio e di affetto che stanno giungendo da tutta la società civile, ci uniamo al ricordo che in tanti stanno condividendo in queste ore della indiscussa e monumentale figura del fondatore e direttore della prestigiosa Università Popolare di ROSSANO; del filologo di chiara fama, giornalista, dantista raffinato ed autore di conclamati studi letterari, storici, critici, caratterizzati, oltre che da profondità di pensiero, da pienezza ed eleganza di scrittura; dell’intellettuale organico ed a tutto tondo, già Sindaco di ROSSANO ed unanimemente stimato per la sua figura morale e per la sua carica di educatore.

È quanto dichiara il Commissario Prefettizio, il Prefetto Domenico BAGNATO trasmettendo a nome personale, dell’organo commissariale e della comunità di CORIGLIANO ROSSANO i sentimenti di vicinanza alla famiglia del Preside SAPIA.

Su disposizione dello stesso Commissario, nella giornata di domani SABATO 2 GIUGNO , nella Sala del Consiglio Comunale, sarà allestita la camera ardente per consentire a tutti di porgere l’ultimo saluto ad un grande uomo di questa terra la cui dipartita – continua BAGNATO – contribuisce a segnare da tanti punti di vista, non soltanto simbolicamente o cronologicamente, la conclusione di un’epoca storica e, con essa, di una concezione della cultura, della partecipazione alla vita sociale e della formazione delle nuove generazioni e delle stesse classi dirigenti.

LA CAMERA ARDENTE APRIRÀ AL PUBBLICO ALLE ORE 8.45. – Dalle Ore 10.30 il corteo funebre muoverà fino alla Chiesa di San Bernardino, adiacente il Palazzo delle Culture, nel Centro Storico dove saranno celebrati i funerali. – Ad omaggiare la salma in rappresentanza dell’organo commissariale sarà il sub commissario Michele LIZZANO.