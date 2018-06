Camera di commercio Crotone work-shop business a Madrid e Lanzarote

Condividi

Ha preso le mosse il primo giugno e terminerà oggi, cinque giugno, la missione work-shop business a Madrid e Lanzarote, organizzata dalla Camera di commercio di Crotone, capofila, in collaborazione con la Regione Calabria e la Camera di Commercio Industria Italiana per la Spagna (CCIS).

La missione, che vede coinvolta una delegazione di imprese calabresi guidata dal Presidente della Camera di commercio di Crotone Alfio Pugliese e dal Segretario generale Paola Sabella, ha la finalità promuovere le produzioni calabresi nel mercato mediterraneo, nonché fornire informazioni e presentare analisi strategiche sul perché investire, avviare attività o attuare progetti imprenditoriali alle Isole Canarie, conoscendo nel dettaglio tutte le varie agevolazioni fiscali e le varie legislature che le contemplano.

Complessivamente hanno aderito alla missione le seguenti imprese calabresi: Arredo Inox, Astorino Pasta, Consorzio Gelatai di Pizzo, Icel Sas, I&D Consulting, Only Good Italy, Puliverde, Salumificio Santa Barbara.

L’iniziativa è stata avviata dalla partecipazione, il primo giugno, della delegazione istituzionale alla Festa della Repubblica Italiana organizzata dall’Ambasciatore italiano a Madrid Stefano Sannino, presso la sede dell’Ambasciata.

Il giorno seguente, due giugno, i partecipanti hanno preso parte all’importante evento “Passione Italia”, presso Plaza del Matadero a Madrid, alla presenza del Presidente e del Segretario generale della Camera di Commercio Industria Italiana per la Spagna, rispettivamente Marco Pizzi e Giovanni Aricò. Passione Italia è il grande appuntamento in Spagna con le eccellenze italiane della gastronomia, il turismo, l’artigianato e la cultura, organizzato a cadenza annuale dal 2009 dalla Camera di Commercio italiana per la Spagna con le principali istituzioni italiane nel paese. L’evento si svolge tradizionalmente in concomitanza con le celebrazioni della Festa della Repubblica Italiana, durante la quale Madrid si converte nel centro di gravità delle eccellenze del Belpaese, con un ampio programma di attività culturali, commerciali e promozionali.

Successivamente la delegazione si è trasferita a Lanzarote, dove, il tre giugno, ha fatto seguito un incontro istituzionale con il Presidente ed il Direttore della locale Camera di Commercio rispettivamente José Torres Fuentes e Isabel Quevedo Cabrera, nonché un business tour alla scoperta dell’isola.

Nella giornata di ieri quattro giugno la delegazione ha preso parte al workshop tematico sugli investimenti e gli scambi commerciali a Lanzarote.

Dal workshop sono emerse numerose opportunità di business delle imprese calabresi a Lanzarote: dall’avvio di nuove relazioni commerciali alla possibilità di studiare e realizzare un modello di sviluppo turistico sinergico e complementare basato sulle produzioni tipiche d’eccellenza. Le potenzialità del promettente mercato di Lanzarote sono state evidenziate anche dal Presidente della locale Camera di commercio José Torres Fuentes che, tra l’altro, ha puntato l’attenzione sulla ricerca di partner industriali calabresi per l’avvio nell’isola di nuove strategie di rilancio del settore manifatturiero e delle energie alternative.

Dopo il workshop, sono seguiti gli incontri privati fra i potenziali investitori e i consulenti preposti a fornire alcune prime considerazioni e valutazioni riguardo i progetti presentati dagli stessi investitori e imprenditori.

“Ancora una volta la Camera di commercio di Crotone, sotto l’egida della Regione Calabria, ha garantito alle imprese del territorio provinciale e regionale la possibilità di prender parte a due importanti eventi, Passione Italia ed il Workshop sulle opportunità di investimento in questa promettente isola delle Canarie – è il commento del Presidente della Camera di commercio di Crotone Alfio Pugliese – Per le imprese del territorio l’internazionalizzazione è ormai un must, la precondizione per poter stare in un mercato sempre più globalizzato. Auspichiamo di avviare con questa prima missione del 2018 un anno ricco di iniziative in collaborazione con la Regione Calabria e con altri Enti, al fine di garantire ai nostri imprenditori nuove interessanti opportunità di business”.