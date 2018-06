Calabria colpita dal maltempo, Tripdi (Fi): ‘Solleverò la questione’

Condividi

«Vicina alle popolazioni del Reggino colpite dal maltempo in queste ore. Un ringraziamento sentito alla protezione civile che con interventi tempestivi sta riportando la situazione alla normalità».

Lo ha dichiarato l’onorevole Maria Tripodi che, passando dalle parole ai fatti ha deciso di dare un contributo serio per non permettere che tali emergenze si continuino a verificare nell’indifferenza più assoluta.

«Occorrono manutenzione e seri interventi per scongiurare gravi pericoli derivanti dal dissesto idrogeologico. Sarà mia premura sollevare la questione al Ministro dell’Ambiente. La Calabria e, in particolare, la provincia reggina da troppi anni è vittima di frane, smottamenti e disastri che mettono seriamente a rischio l’incolumità dei cittadini. In merito continuano a farsi solo promesse. Adesso è tempo di costringere il Governo a prendere impegni seri per mettere in sicurezza un territorio estemamente fragile che rischia di crollare su se stesso».