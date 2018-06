Bollo auto europeo in arrivo: più guidi, più paghi: i dettagli sul calcolo

Condividi

Addio bollo auto! A Strasburgo la Commissione Trasporti dell’Unione Europea è pronta a definire una storica proposta di legge. I paesi dell’Ue, infatti ,presto potrebbero doversi adeguare alla necessità di imporre ai propri automobilisti la nuova tassa che, a quanto pare, avrà principi di calcolo sensibilmente differenti a quelle attuali.

Almeno in Italia è abbastanza noto che, annualmente, un possessore di qualsiasi mezzo a motore è tenuto a versare un’imposta calcolata in maniera proporzionale ai kilowatt del mezzo a disposizione. Più si ha disposizione un’auto potente, più il conto da pagare risulta salato. Il principio, però, potrebbe andare in pensione sulla base che sono i rumors che provengono dagli organi continentali.

La buona notizia è che, se non altro, il nuovo bollo europeo non si sovrapporrà a quello già esistente, ma entrerà in vigore solo nel momento in cui verrà abolito quello attualmente esistente

Bollo auto: cosa cambia?

Prima di avventurarsi in qualsivoglia allarmismo, occorre specificare che si tratta di misura che è ancora lontana dall’essere adottata. La proposta dovrà passare al vaglio del Consiglio Europeo e successivamente dovrà ricevere l’ok da parte di tutti e ventisette i paesi che formano l’Europa. E, comunque vada, le prime stime parlano di una possibile adozione soltanto a partire dal 2026, con una prima introduzione nel 2023 dedicata ai mezzi che superano le 2,4 tonnellate.

In attesa di capire se davvero il provvedimento sarà in grado di diventare reale è bene entrare nell’ordine delle idee delle linee guida tracciate. L’Unione Europea sembra avere tutta l’intenzione di scoraggiare l’uso del mezzo proprio. L’idea sarebbe quella di calcolare l’importo del bollo attraverso un censimento del numero di chilometri che si percorrono. Risulterebbe così particolarmente svantaggiato chi usa la propria vettura per recarsi al lavoro, non a caso l’idea sembra essere quella di incentivare l’uso del trasporto pubblico per evitare che l’aria si inquini ulteriormente, soprattutto nelle grandi città. Resta da capire, eventualmente, che tipo di sgravi avrebbero tutti coloro che, per naturale sviluppo della propria professione, sono costretti a macinare decine di migliaia di chilometri all’anno.

Bollo: dal 2026 nuovi dispositivi a bordo

Un interrogativo sorge spontaneo. Come si potrà stimare quanta strada percorre ciascun mezzo? La risposta è molto più semplice di quanto si crede. Potrebbe, infatti, essere resa obbligatoria l’installazione su ogni autovettura o mezzo a motore di un apparecchio in grado di quantificare il numero di chilometri percorsi nell’arco di un anno solare. Si tratterebbe, tra l’altro, di una tecnologia già ampiamente diffusa, grazie a diverse compagnie assicurative che assicurano sconti a chi decide di installarli per evitare la simulazione di sinistri fraudolenti. Chi beneficia della facoltà di averli spesso beneficia di sostanziosi sconti sul premio assicurativo da pagare. Il 2026 non è poi così vicino, la il provvedimento farebbe sicuramente discutere.