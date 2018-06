Aeroporti calabresi, boom di passeggeri nel mese di giugno

Condividi

Dopo i dati entusiasmanti di Lamezia Terme e Reggio Calabria, anche l’aeroporto di Crotone dà avvio alla stagione estiva con numeri sorprendenti.

8034 sono stati i passeggeri transitati dall’aeroporto pitagorico nei primi 15 giorni del mese e il trend è in ulteriore crescita.

Un segnale incoraggiante per Sacal che ha creduto nel progetto di sviluppo dell’Aeroporto, ma anche indicatore della necessità di servire una comunità, altrimenti isolata e dell’attenzione di importanti Tour Operator verso una regione dalle tante bellezze ma ancora poco conosciuta.

“E’ auspicabile che i risultati raggiunti siano da stimolo per il territorio perché si possa proseguire nell’attività operativa anche oltre la stagione estiva”- ha commentato il Presidente di Sacal, Arturo De Felice.-