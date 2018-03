Condividi

E’ stato rinvenuto il cadavere di un uomo nella tarda mattina di oggi in provincia di Catanzaro, in località Pietragrande di Stalettì.

Dai primi accertamenti effettuati si tratterebbe di un uomo residente nel vicino Comune di Montepaone.

Sul posto i carabinieri della compagnia di Soverato che hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto. Ancora non sono chiare le cause del decesso.