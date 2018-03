Condividi

Domenica 1 Aprile e Lunedi 2 Aprile 2018 tornano a Tropea i MERCATINI di Via Regina Margherita dalle 9,00 alle 20,00 i mercatini continueranno in forma diurna nelle giornate del 25 Aprile,1 Maggio e Sabato 26 Maggio mentre da Sabato 2 Giugno e sino a Sabato 22 Settembre gli eventi si terranno ogni Sabato e Martedi dalle ore 17,00 alle 24,00 ed una edizione straordunaria prevista per la giornata del 9 Settembre festa della SS.Romania e saranno riservati a hobbysti , artigiani ed artisti i quali potranno esporre oggettistica d’arte varia, lavorazioni in vetro artistico , piccoli oggetti d’antichità, legno e oggetti di collezionismo vintage e prodotti originali per la persona.

Dopo il successo delle precedenti edizioni che hanno animato Via Regina Margherita e intensificato la presenza turistica in città per 4 anni consecutivi tornano pertanto gli eventi organizzati dall’Associazione Tropeaeventi in convenzione con il Comune di Tropea e con la collaborazione dei commercianti della via stessa.

Altre sorprese ed eventi ci saranno nei mesi estivi per quanto riguarda l’area di Via Regina Margherita e altre location della città di Tropea.

Qualche posto è ancora disponibile per la categoria antichità e chi fosse interessato ad aderire o avere informazioni sui Mercatini è sufficiente che faccia richiesta via mail a tropeaeventi@libero.it oppure telefonando alla infoline 389-1031247.