Soccorso a bordo di nave da crociera tedesco colpito da infarto a largo di Roccella

In data 25 marzo 2018 una motovedetta dell’Ufficio circondariale marittimo

di Roccella Jonica è stata impegnata in una operazione di soccorso a favore di

un passeggero a bordo della motonave Costa Deliziosa, a circa 12 miglia dalla

costa, il quale era stato colpito da forte malore.

Dopo aver ricevuto la segnalazione, sotto il coordinamento della sala

operativa della Capitaneria di porto di Reggio Calabria, prontamente la

motovedetta CP326, dirigeva verso la nave da crociera.

I militari della Guardia Costiera giungevano sul posto e trasbordava il

passeggero sulla motovedetta CP 326 che, alla massima velocità, raggiungeva

il porto di Roccella Jonica a Mezzogiorno circa, dove ad attendere vi era già

un’autoambulanza del 118.

Il passeggero, di anni 70 e di nazionalità tedesca, era stato colto da infarto e,

dopo aver ricevuto le prime cure a bordo, giungeva cosciente in porto, dove

veniva affidato al personale medico presente in banchina per il successivo

trasferimento presso l’ospedale di Locri.