Rossano(CS) – Concerto internazionale per pianoforte

Prosegue con entusiasmo la fortunata kermesse musicale de “La Città della Musica”. Sabato 17 marzo ore 19 appuntamento con il concerto per Pianoforte della pianista internazionale, Jennifer YU, presso la sala concerti del Centro Studi Musicali “G.Verdi” in via Corrado Alvaro aRossano.

Jennifer Yu ha cominciato i suoi studi musicali studiando pianoforte e clarinetto nella sua terra natale, Taiwan. Nel 1992 si trasferisce in Canada dove studia pianoforte con LyndaMetelsky e clarinetto con AvrahmGalper al RoyalConservatory of Toronto. Nell’estate del 1997, mentre studiava nei corsi del Mozarteum di Salisburgo, è notata dalla professoressa GermaineMounier, che la invita a iscriversi alla sua classe nell’ Ecole Normale de Musique di Parigi. Nei suoi tre anni parigini, Jennifer approfondisce anche il repertorio cameristico, apparendo fra l’altro in pubblico con il suo professore, il celebre violinista SergeBlanc. Tornata a Toronto, ottiene il Dottorato in Arti Musicali (esecuzione pianistica) sotto la guida della professoressa Marietta Orlov.

I suoi vasti interessi musicali le hanno offerto numerose opportunità di presentarsi sia come solista, sia come membro di formazioni cameristiche in concerti in Austria, Canada, Francia, Italia, Portogallo, Taiwan e USA. È stata inoltre membro di numerose giurie di concorsi pianistici e insegnante di Masterclasses in Portogallo e Canada. Gli interessi artistici e letterari l’hanno indotta inoltre a cimentarsi con successo in concerti-conferenze nell’area di Toronto. (…)

La Città della Musica, giunta alla sua tredicesima edizione con la direzione e l’ideazione del Maestro Giuseppe Campana è organizzata dal Centro Studi Musicali “G. Verdi” di Rossano. In collaborazione con la Pro Loco Rossano “La Bizantina”, con la partnership del Lions Club Rossano-Sybaris, Gruppo donatori Sangue “FRATRES” Rossano Francesca Zicarelli O.n.l.u.s., l’associazione White Castle, l’azienda agricola Gallo, il ristorante pizzeria Le Macine, il Centro Ottico Pugliese, la Mondadori Bookstore Rossano, il periodico “La Voce”, Unipol Sai, Kairos, Cmp.