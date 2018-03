Rogliano 2018, Passione e Resurezione di Cristo

Condividi

Giunta alla XXII edizione anche quest’anno, sotto la direzione artistica di Leonardo Citino, si svolgerà giorno 25 marzo all’imbrunire presso il teatro all’aperto di Rogliano, unica location per la nuova edizione dell’evento LA PASSIONE E RESURREZIONE DI CRISTO per la regia di Miriam Coccari e Antonio Simarco.

Divenuto appuntamento consueto per la domenica delle Palme e atteso in Calabria per l’eccezionale scenografia a cura di Gabriele Ferrari, per la minuziosa ricerca dei costumi, paziente lavoro di sarte locali, oltre che per la recitazione che porta in scena gli ultimi momenti di Gesù Cristo tra ultima cena, Orto degli ulivi, Processo del Sinedrio, Palazzo di Pilato, Monologo di Giuda, Palazzo di Erode, incontro con la Madre, le Cadute, il Calvario, la Deposizione e la Resurrezione.

Rogliano, con questa manifestazione, può benissimo comparire tra i primi eventi storicizzati di Calabria e più coinvolgenti del meridione per attrazione turistica calamitati da tantissimi personaggi di scena, forze dell’ordine impegnate, materiali utilizzati e tecnici a supporto.

Gli organizzatori si avvalgono in questa edizione di più di 100 tra comparse attori, servizio d’orine e tecnici vari. A rapire l’attenzione delle migliaia di persone, provenienti anche da fuori regione, attori nelle vesti di apostoli, soldati romani, Pilato, Erode, Maria e Gesù. Imperdibile l’ultima e suggestiva scena della resurrezione .