Riapre Lorica, impianti di risalita aperti dalle 13.30 di domenica

Ferrovie della Calabria srl, in qualità di gestore degli impianti di Lorica, informa che domani, Domenica 11marzo, dopo la cerimonia inaugurale della Regione Calabria, fissata per le ore 11,00 presso il piazzale di sosta della stazione di valle della stessa struttura, sita in località “Valle del Cavaliere”, gli impianti di risalita del Comprensorio Sport-Natura di Lorica “Lorica Hamata in Sila Amena” saranno aperti al pubblico esercizio a partire dalle ore 13,30.

La biglietteria sarà regolarmente operativa fin dalle ore 11,00 e dalle 13,30 in poi. Per poter accedere agli impianti, si dovrà essere muniti di regolare biglietto.

Il rifugio di Monte domenica sarà chiuso e sarà operativo da lunedì 12