Regione, in Consiglio EURES Job Meeting – Employment Opportunities in Europe

Condividi

“Giovedì 22 marzo 2018 , presso la Sala Monteleone del Consiglio Regionale della Calabria, si svolgerà l’evento ” EURES Job Meeting – Employment Opportunities in Europe”,organizzato dal servizio EURES della Regione Calabria, Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali.

Interverranno Consulenti Eures che forniranno informazioni utili sulle attuali opportunità lavorative e su “Vivere e lavorare” in Belgio, Lussemburgo, Spagna, Portogallo e Germania; saranno inoltre presenti i responsabili di alcune società italiane e straniere: la“Dekimo Experts”e “Raco” , “Obiettivo Tropici” e “Il Gruppo Digitale” .

Le offerte riguardano vari profili, soprattutto per Ingegneri (Informatici, Elettronici, Civili, Meccanici), Specialisti Information Technology, Animatori turistici, Fotografi, Addetti alla boutique e altre figure nell’ambito sanitario e turistico-alberghiero.

Come da programma allegato, sono previsti, nel pomeriggio, incontri individuali con i Consulenti Eures per domande e consulenze personalizzate e

colloqui di selezione con i datori di lavoro.

L’evento è aperto a tutti.

Per i colloqui di lavoro inviare una e-mail con il CV in italiano e in inglese (da portare anche in formato cartaceo il giorno dell’evento) a: eurescalabria@gmail.com ,citando l’offerta di lavoro per la quale ci si vuole candidare .”