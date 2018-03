Reggio Calabria, Camera di Commercio: nel territorio prestigioso meeting turistico

Condividi

Si è riunito presso la sede camerale il “Coordinamento istituzionale per la promozione e lo sviluppo turistico della Città metropolitana”, del quale fanno parte – oltre la stessa Camera di Commercio – la Città Metropolitana di Reggio Calabria, il Ministero dei Beni Culturali – Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia, il Polo Museale della Calabria, il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, il Parco Nazionale dell’Aspromonte.

L’incontro, al quale ha partecipato anche l’Università Mediterranea di Reggio Calabria – Dipartimento di Architettura e Territorio- ha visto la partecipazione di un funzionario del Dipartimento Turismo, Beni Culturali, Istruzione e Cultura della Regione Calabria che ha illustrato l’importantissimo evento turistico che si svolgerà in Calabria nel mese di Ottobre. Si tratta del meeting della Deutscher ReiseVerband, l’associazione degli operatori turistici tedeschi, che ha deciso di tenere il suo prestigioso meeting annuale – tra i più rinomati in Europa, mai tenutosi prima d’ora in Italia e giunto quest’anno alla sua sessantasettesima edizione – proprio in Calabria, precisamente sul territorio della costa viola. L’evento, come illustrato dal funzionario responsabile del progetto regionale, si terrà dal 10 al 14 ottobre 2018 nelle città di Reggio Calabria e di Scilla. È prevista la partecipazione dai 800 ai 1000 operatori del turismo tedesco. Esso consisterà nella realizzazione di un meeting, con l ‘allestimento di una area espositiva e la possibilità di vivere esperienze di conoscenza del territorio metropolitano. Inoltre saranno organizzati dei pre e post tour su tutto il territorio regionale attraverso i quali gli operatori tedeschi potranno conoscere anche le diverse località e i prodotti turistici.

“Grazie al lavoro svolto dalla Regione, la Città metropolitana di Reggio Calabria ad Ottobre sarà il palcoscenico di un prestigioso evento turistico” – ha dichiarato il Dr. Antonino Tramontana, Presidente della Camera di Commercio. “ L’ente tedesco promotore è un istituto di primaria importanza e gode di una ottima stima da parte della stampa tedesca più accreditata. Il Coordinamento, oltre ovviamente ad esprimere il proprio apprezzamento, ha immediato accolto l’invito a collaborare fattivamente con l’Ente regionale e a progettare assieme itinerari attraverso i quali gli operatori e giornalisti tedeschi potranno vivere esperienze uniche e apprezzare le nostre eccellenze e risorse identitarie. Il Coordinamento sarà anche impegnato ad organizzare un focus su tutto il territorio della Città metropolitana e un post tour che interesserà la fascia ionica reggina. I fari del settore turistico tedesco sono puntati sulla Calabria e in particolare sulla Costa viola. Rappresenta una priorità per tutte le amministrazioni del Coordinamento collaborare affinchè questo meeting internazionale sia occasione per valorizzare il patrimonio inestimabile del nostro territorio”.