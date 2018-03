Rauti ( Fratelli d’Italia): ‘Grazie ai calabresi, le mie radici ed il mio impegno’

Condividi

ù”Ho scoperto una Calabria migliore, ho ritrovato le mie radici, ho riletto negli occhi delle persone che ho incontrato la mia famiglia: la tradizione ed un valore che né il tempo, né le distanza può annullare”.

A scriverlo è Isabella Rauti di Fratelli d’Italia.

“La campagna elettorale appena conclusa, nonostante lo sforzo e l’impegno di rappresentare il programma di Fratelli d’Italia in un tempo ristretto, mi lascia – prosegue – una sensazione di amicizia profonda, quella che ho incontrato girando le città e le comunità della Calabria. Questo è quello che di più mi ha colpita, il senso di fratellanza che esiste nel partito calabrese, a tutti i livelli, un vincolo di amicizia che accomuna le tante persone, i militanti ed i simpatizzanti, ai quali ho avuto il piacere di stringere la mano.

I risultati raggiunti al Senato sono certamente una risposta. Un segnale di cambiamento rispetto al passato, siamo arrivati al 4,11%, 34.900 voti che è il triplo del 1,42%, 11.900 voti nel 2013. Voglio ringraziare tutti, tutti gli amici di Fratelli d’Italia, i referenti territoriali e tutti i simpatizzanti del partito. Voglio ringraziare i calabresi, da calabrese autentica, figlia di questa terra e figlia di una politica dove l’onore ed il rispetto sono insegnamenti mai cancellabili e vincolanti nel percorso della vita, pubblica e non.

Ritornerò il prossimo mese di Aprile in Calabria, la terra di mio padre Pino Rauti, a stringere la mano per ringraziare tutti, uno ad uno, per – conclude – sancire con tutti Voi un patto di alleanza e di collaborazione, ma soprattutto per ritornare a fare rifornimento di quell’amicizia, che è sottofondo e valore di questa comunità calabrese di Fratelli d’Italia. Grazie ancora”.