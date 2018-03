Pubblicato il bando del PSR relativo alle attrezzature in difesa della biodiversità

Condividi

Il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari comunica che è stato attivato il bando relativo all’intervento del PSR Calabria 2014/2020 4.4.2. “Attrezzature in difesa della biodiversità”, volte a sostenere investimenti non produttivi, finalizzati a salvaguardare l’agrifauna, sia attraverso la creazione di luoghi di rifugio e riproduzione, sia attraverso misure che limitino l’impatto delle macchine durante le operazioni colturali. Per “investimenti non produttivi” si intendono investimenti materiali e/o immateriali che siano connessi all’adempimento degli obiettivi agro- climatico – ambientali perseguiti dalla Commissione Europea, compresa la conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat. Il sostegno, inoltre, è riconosciuto per interventi realizzati all’interno delle aree protette della Regione Calabria e dei siti Natura 2000. La principale caratteristica degli interventi ammessi risulta quella di non comportare un incremento diretto del reddito dell’impresa. Più nel dettaglio, l’intervento finanzia gli investimenti per acquisto e installazione di nidi artificiali per uccelli insettivori e/o per insetti pronubi selvatici; acquisto e installazione di cassette nido per favorire la nidificazione dell’avifauna; creazione di laghetti e pozze artificiali volti a favorire l’insediamento e la riproduzione di avifauna; acquisto di dispositivi da applicare ad attrezzi utilizzati per le operazioni colturali e/o attrezzature di dissuasione da utilizzare durante le operazione colturali, per tenere lontana l’avifauna

I beneficiari del bando sono agricoltori, in forma singola o associata ed enti pubblici gestori di terreni agricoli. Si precisa che le domande di sostegno dovranno essere presentate attraverso il portale Sian entro il 30 aprile 2018. Il bando è consultabile sul sito internet www.calabriapsr.it, nell’apposita sezione bandi.

“Ancora una volta – ha affermato il Consigliere regionale con delega all’“Agricoltura” Mauro D’Acri – il Programma di Sviluppo Rurale della Calabria scende in campo a sostegno della tutela della biodiversità regionale. In questo caso relativamente all’agrifanuna del territorio calabrese. Si tratta di un bando perfettamente in linea con le priorità del nostro PSR 2014/2020, che dimostra che con le risorse comunitarie non si sostiene unicamente lo sviluppo e la produttività delle aziende, ma si incoraggiano gli agricoltori ed i gestori di terreni agricoli a rispettare gli imprescindibili criteri agro-climatico- ambientali, fondamentali per il futuro della nostra terra e di tutti noi. Pur non trattandosi di una dotazione finanziaria notevole – ha concluso D’Acri – questo bando permetterà degli interventi molto qualificanti e pertinenti rispetto ad un tema particolarmente importante”.