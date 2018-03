Il presidente della Corte Costituzionale Aldo Carosi nelle scuole calabresi

Condividi

Il vice presidente della Corte Costituzionale Aldo Carosi sarà in Calabria il 26 e 27 marzo nell’ambito del progetto “Viaggio in Italia: la Corte costituzionale nelle scuole”, promosso dalla stessa Corte e realizzato con il supporto del ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che prevede un ciclo di incontri tra i giudici costituzionali e le giovani e i giovani che frequentano gli Istituti scolastici italiani. Carosi, lunedì 26 marzo, a partire dalle 11, nel liceo classico statale Galuppi di Catanzaro, incontrerà le studentesse e gli studenti. Dopo una breve lezione, risponderà alle domande che le ragazze e i ragazzi vorranno rivolgergli. Nella successiva giornata di martedì 27 marzo, a partire dalle 10, sarà la volta di Reggio Calabria: Carosi terrà la sua lezione alle studentesse e agli studenti del liceo statale Tommaso Gulli. Seguiranno le domande delle ragazze e dei ragazzi. Durante il viaggio previsto dal progetto, è scritto in una nota, “saranno approfonditi, tra gli altri, i temi della genesi, della composizione e del funzionamento della Corte costituzionale, nonché della sua attività, illustrata anche attraverso le sentenze che hanno inciso di più nella vita quotidiana delle persone. L’obiettivo è accrescere nelle nuove generazioni, protagoniste del futuro, la consapevolezza e la condivisione dei valori di cittadinanza, di legalità e di democrazia nonché la conoscenza del ruolo svolto dalla Corte costituzionale a garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali”.