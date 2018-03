Politiche. Santelli, Occhiuto, Cannizzaro, voti in meno a FI. “Esposto alla Procura”

Condividi

“Non possiamo che essere lieti dell’attribuzione del seggio all’amico Fausto Orsomarso, e del miracolo di FdI che recupera circa 4000 voti. Ci sono però alcune stranezze in un dato che toglierebbe a FI 3.500 voti – scrivono in una nota stampa Jole Santelli (Coordinatore Regionale Forza Italia Calabria), Roberto Occhiuto (Vice Coordinatore Regionale Forza Italia Calabria) e Francesco Cannizzaro (Deputato Forza Italia).

“Temo che ciò sia il frutto di erronee trascrizioni dei verbali, essendo noi in possesso dei dati delle sezioni e delle Pec dei Comuni. Da un primo esame a campione mancano centinaia e centinaia di voti raccolti da FI ed erroneamente attribuiti ad altro partito in comuni come Africo, Taurianova, Caulonia, Cosenza e anche in diverse sezioni di Vibo e Catanzaro. Ci aspettavamo molti più voti dalla lettura dei verbali alla luce delle contestazioni e delle istanze presentate, ci ritroviamo perciò dinanzi ad un dato difficilmente credibile considerando che Ministero e Corte d’appello hanno lavorato sugli stessi risultati trasmessi dai comuni a mezzo Pec. Per verificare eventuali gravi anomalie presenteremo formale esposto in Procura”.